Estado vai prorrogar prazo de consulta pública sobre concessão de rodovias do Bloco 2

Sistema free flow permite cobrança do pedágio sem parada dos motoristas. Porthus Junior / Agencia RBS

O prazo da consulta pública sobre a concessão de rodovias do Bloco 2 será prorrogado pelo governo do Estado. A informação foi confirmada pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha. Uma nova data para o fim da consulta ainda não foi definida. Antes, o período de participação terminaria nesta sexta-feira (21).

O aumento do prazo vai permitir a contribuição de moradores que ainda não enviaram sugestões sobre a concessão das estradas, localizadas no Vale do Taquari e na Região Norte. Entre as mudanças, estão a duplicação de trechos e a colocação de pedágios em free flow.

O norte gaúcho tem três das sete rodovias incluídas no pacote de concessão à iniciativa privada para investimentos por 30 anos: RS-324, RS-135 e RS-129.

Além de Passo Fundo, as rodovias da região que terão o sistema free flow passam pelas cidades de Casca, Coxilha, Sertão, Estação, Erechim, Marau e Vila Maria (veja locais e valores abaixo).

As dúvidas são respondidas pela equipe da Secretaria da Reconstrução Gaúcha. De acordo com a pasta, até esta quinta-feira (20), foram recebidas 330 sugestões. As contribuições podem ser enviadas para o e-mail consultarodovias@serg.rs.gov.br.

Licitação

Finalizada a consulta, será lançado o edital de licitação, previsto para o primeiro semestre de 2025. Cerca de 90 dias depois, ocorrerá o leilão na sede da B3, em São Paulo, para definir o vencedor.

O critério para definir o ganhador será o de menor aporte público conjugado com o maior desconto na tarifa.

Prefeitos pedem mudanças

No Norte, prefeitos da Associação dos Municípios do Planalto Médio (Ampla) encaminharam à Secretaria da Reconstrução Gaúcha um ofício com proposições para o modelo de concessão.

Conforme a presidente da associação e prefeita de Camargo, Jeanice de Freitas Fernandes, o documento traz 14 ponderações, principalmente relacionadas ao modelo de pedagiamento sugerido.

A Ampla também pede maior prazo para debate, ampliação de suporte financeiro do Estado para viabilização das obras, entre outras demandas.

À reportagem, a secretaria informou que todos os apontamentos feitos pela associação serão respondidos.

Locais e valores dos pórticos no norte do RS:

Na RS-129 , km 160, em Casca : custo de R$ 3,85

, km 160, em : custo de R$ 3,85 Na RS-324 , km 260, em Casca : custo de R$ 4,24

, km 260, em : custo de R$ 4,24 Na RS-135 , km 18, em Coxilha : custo de R$ 4,84

, km 18, em : custo de R$ 4,84 Na RS-135 , km 30, em Sertão : custo de R$ 4,04

, km 30, em : custo de R$ 4,04 Na RS-135 , km 46, em Estação : custo de R$ 4,26

, km 46, em : custo de R$ 4,26 Na RS-135 , km 65, em Erechim : custo de R$ 4,64

, km 65, em : custo de R$ 4,64 Na RS-324 , km 195, em Passo Fundo : custo de R$ 3,67

, km 195, em : custo de R$ 3,67 Na RS-324 , km 219, em Marau : custo de R$ 4,54

, km 219, em : custo de R$ 4,54 Na RS-324, km 233, em Vila Maria: custo de R$ 4,85