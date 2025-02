Criança que morreu após incêndio é sepultada em Três Passos

Maria Eduarda de Oliveira Ullrich, uma das vítimas do incêndio ocorrido no domingo (2) em Três Passos , no noroeste gaúcho, foi sepultada na manhã desta terça-feira (4) . O enterro foi às 9h no cemitério municipal da cidade de 25,4 mil habitantes.

A menina de sete anos morreu na manhã de segunda (3) no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, para onde foi transferida depois de ficar gravemente ferida no incêndio que destruiu a casa do tio, Paulo André de Oliveira, 46, no bairro Frei Olímpio. Ele morreu no local depois de tentar salvar a sobrinha.