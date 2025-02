Criança é transferida para Porto Alegre após incêndio em Três Passos

Foi transferida na noite de domingo (2) para Porto Alegre uma criança que está em estado grave devido a ferimentos causados em um incêndio ocorrido em Três Passos , no noroeste do Estado.

A menina de sete anos teve de ser conduzida de ambulância até Frederico Westphalen, onde foi transferida via aeronave até a Capital, por conta do estado grave de saúde.

O incêndio aconteceu no domingo por volta das 12h30min e atingiu uma casa localizada nos fundos de uma padaria. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem e uma menina estavam presos dentro da residência.

A criança foi retirada e conduzida inicialmente ao Hospital de Caridade de Três Passos. O homem, que era tio da menina, morreu no local . Ele foi identificado como Paulo André de Oliveira, 46 anos.

O Corpo de Bombeiros levou quatro horas e 25 mil litros de água para controlar as chamas. A Polícia Civil apura as causas do incêndio.