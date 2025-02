Criança de sete anos ferida em incêndio em Três Passos morre em Porto Alegre

Morreu na manhã desta segunda-feira (3), em Porto Alegre, Maria Eduarda Oliveira , sete anos, após ficar gravemente ferida em um incêndio que atingiu uma casa na tarde de domingo (2) em Três Passos, no noroeste gaúcho. A informação foi confirmada pela avó da criança.

A criança foi transferida na noite de domingo (2) para a Capital em estado grave devido aos ferimentos causados pelo incêndio. A menina teve de ser conduzida de ambulância até Frederico Westphalen, onde foi transferida via aeronave até Porto Alegre.

Por volta das 2h, Maria Eduarda deu entrada no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 7h.

Segundo a avó da menina, que a acompanhou no deslocamento até a Capital, Maria Eduarda teve uma parada cardíaca ainda dentro do avião.

Além da criança, o tio dela, Paulo André de Oliveira , 46 anos, morreu no local do incêndio, que aconteceu por volta das 12h30min em um imóvel nos fundos de uma padaria.

Oliveira está sendo velado na Capela B da Funerária Schneider, em Três Passos. Ele será sepultado no Cemitério Municipal, em horário ainda a ser definido.

O Corpo de Bombeiros levou quatro horas e 25 mil litros de água para controlar as chamas. A Polícia Civil apura as causas do incêndio.