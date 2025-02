Corsan disponibiliza cinco pontos temporários para população tirar dúvidas sobre serviços e faturas a partir da próxima semana

A partir da próxima segunda-feira (17), a Corsan disponibilizará para a população de Passo Fundo , no norte do Estado, cinco pontos temporários para tirar dúvidas sobre serviços e faturas .

A solicitação da abertura dos locais foi realizada pelo município após reclamações da população sobre a prestação do serviço de abastecimento de água, de coleta de esgoto e os valores cobrados mensalmente pela instituição.

Na quarta-feira (12), representantes da prefeitura e Câmara de Vereadores se reuniram com a diretora-presidente da Corsan, Samanta Popow Takimi, onde foi entregue um ofício solicitando providências sobre os problemas enfrentados pelos passo-fundenses .

O documento reivindica uma revisão dos valores das contas de água da população, esclarecimentos sobre os critérios e custos relacionados à ligação da rede de esgoto, além de medidas para garantir a regularidade do abastecimento de água em todas as regiões do município.