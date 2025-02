Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado em cascata de Ijuí

Confira a nota na íntegra:

"É com profundo pesar e tristeza que o Comando do 27º Grupo de Artilharia de Campanha (27º GAC) comunica o falecimento do Soldado EV 758 LUIZ GABRIEL PINTO FURQUIM, ocorrido no dia 10 de fevereiro de 2025. O corpo do militar foi localizado às 15:45h, após intensas buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações, o Sd FURQUIM havia desaparecido no dia 9 de fevereiro de 2025, por volta das 14:00h, enquanto estava em uma cachoeira no interior do município de Ijuí/RS, acompanhado de amigos. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas por terra e na água às 00:00h do dia 10 de fevereiro de 2025. Uma equipe especializada de mergulhadores de Porto Alegre/RS foi acionada para auxiliar nos esforços, culminando na localização do corpo às 15:45h. Os integrantes do Grupo Monte Caseros e a família militar solidarizam-se com os familiares e amigos do Sd FURQUIM, expressando as mais sinceras condolências pela perda, agradecendo a dedicação e o compromisso do militar com o Exército Brasileiro."