Corpo de Bombeiros realiza buscas por jovem que desapareceu em cachoeira na Usina Velha, em Ijuí

Um jovem de 20 anos está desaparecido desde domingo (9), após ir com amigos à cachoeira da Usina Velha, em Ijuí, noroeste do Estado.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, por volta da meia-noite desta segunda-feira (10) a equipe foi alertada sobre o desaparecimento de Vinícius da Luz de Quadros Barbosa , após uma ocorrência registrada pelo pai do jovem na Polícia Civil.

De acordo com a ocorrência, amigos que estavam com Vinícius relataram que ele não sabia nadar e tinha medo de altura. Por isso o Vinícius optou por permanecer na beira das pedras, onde a água era rasa, enquanto seus amigos nadavam. Um minuto depois, após um dos amigos retornar à margem, Vinícius já não estava no local e desde então não foi mais visto.