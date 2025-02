Comissão de Direitos Humanos pede isenção da conta de fevereiro para afetados pela falta de água em Passo Fundo

Desabastecimento ocorreu após rompimentos na adutora que abastecia a Estação de Tratamento da Água (ETA) 3. Corsan / Divulgação

A Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF) emitiu uma manifestação pública onde solicita a isenção da tarifa de fevereiro para os afetados pela falta de água na cidade. Parte do município ficou sem abastecimento de sexta (21) a terça-feira (25) depois de rompimentos em adutora da Barragem da Fazenda.

No documento, a entidade cobra providências imediatas da Corsan/Aegea e da prefeitura de Passo Fundo. O grupo ainda criticou a privatização do serviço — sendo ele, sem transparência ou a devida participação da população.

A manifestação se soma aos documentos sobre o assunto remetidos ao Ministério Público e Defensoria Pública do RS. Leia o texto na íntegra neste link.

Segundo a CDHPF, a falta de investimentos e fiscalização tem resultado na precarização do serviço e aumentos tarifários sem contrapartida na qualidade do atendimento.

— Essa não é uma questão recente. Já vínhamos acompanhando interrupções no fornecimento em alguns bairros, além de aumentos abusivos nas tarifas, com famílias que pagavam R$ 100 passando a pagar R$ 400 ou R$ 500 — disse Vanessa Lazzaretti, que integra a coordenação do grupo.

A manifestação da CDHPF cobra uma série de providências, incluindo a adoção de um plano emergencial de abastecimento, mais transparência na gestão do serviço, a revisão ou rompimento do contrato com a Aegea e a isenção da cobrança para consumidores prejudicados.

— Pedimos que os consumidores afetados pela falta de água nos últimos dias tenham a tarifa de fevereiro isenta, como reparação pelo dano moral coletivo causado — explicou.

A comissão também defende a abertura de uma investigação rigorosa sobre a conduta da empresa e possíveis falhas na fiscalização por parte do poder público.

— É necessário garantir a participação popular e a transparência nesse debate. Se o serviço prestado pela Aegea não atende às demandas da população, o contrato deve ser revisto ou rompido — afirmou.

Parte da cidade enfrentou falta de água por cinco dias, entre 21 e 25 de fevereiro, depois de dois rompimentos de adutoras que abasteciam a Barragem da Fazenda. Luiz Calderan / Agencia RBS

Mobilização popular e audiência pública

A comissão se soma a outros movimentos sociais e organizações populares para convocar uma mobilização em frente ao Fórum de Passo Fundo na quinta-feira (27), às 14h.

A data coincide com uma audiência convocada pela juíza Rosana Gellin, responsável por uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado, para discutir a crise do abastecimento de água.

De acordo com Vanessa, a comissão tem recebido denúncias de moradores de diversos bairros onde o fornecimento de água é interrompido com frequência, chegando a dois ou três dias sem água por semana.

Leia Mais Corsan revisa contas de água que passam de R$ 1 mil após reclamações em Passo Fundo

O que diz a Corsan