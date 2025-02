Com falhas no abastecimento, cresce a procura por água em mercados e poços artesianos de Passo Fundo

A população de Passo Fundo tem buscado alternativas para amenizar os transtornos causados pela falta de água, que já chega ao quinto dia em diversas regiões da cidade. Mesmo com o retorno do funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) 3, cerca de 20% dos moradores seguem desabastecidos nesta terça-feira (25).

A solução tem sido comprar água em mercados ou o abastecimento em poços artesianos. Um supermercado no bairro São José triplicou a venda de água na segunda-feira (24). Na manhã desta terça, as prateleiras do produto estão praticamente vazias.

— Ontem eu fiquei quase sem água aqui, estamos esperando chegar agora o caminhão para reabastecer o depósito, mas ontem praticamente limpou (o estoque) — disse o proprietário do estabelecimento Celso Marcolan.

O casal Lourival e Terezinha Borges enfrentam o problema de desabastecimento há dois dias. Durante a manhã, além das compras de rotina, os dois aproveitaram para levar garrafas e galões de água.

— Tive que comprar água porque não tem para tomar remédio, fazer comida ou lavar a louça. Estamos torcendo para que volte logo, está bem complicado tendo que ir em casa de família ou vizinho pra tomar banho — diz a costureira Terezinha.

Nos poços artesianos do município, a procura também é intensa, com filas nos últimos dias. Um dos locais onde o movimento aumentou foi na Universidade de Passo Fundo (UPF), que tem torneiras espalhadas pelo campus e oferta água gratuitamente.

Na UPF, movimento aumentou nos pontos de água. Francieli Alonso / Agencia RBS

Outro ponto com grande procura na segunda e terça-feira foi no bairro Ricci, onde os proprietários de uma casa com poço artesiano disponibilizam torneiras para a população. Dezenas de pessoas buscaram o local para garantir o mínimo do recurso em casa.

— Estamos sem água desde domingo de manhã, sem uma gota de água. É desumano e humilhante porque a gente paga por esse serviço — disse a moradora Franciele Dahm Malacarne, que precisou buscar água nas torneiras disponibilizadas.

O que diz a Corsan

Conforme a Corsan/Aegea, parte do município enfrenta interrupção do abastecimento em decorrência de rompimentos de uma adutora ocorridos no domingo (23) e na segunda-feira (24). Ainda segundo a empresa, o serviço deve ser estabelecido ao longo do dia.