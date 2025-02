Cerca de 15% da população enfrenta falta de água pelo quarto dia seguido em Passo Fundo

Pelo menos 16 caminhões-pipa abastecem comunidades do município nesta terça-feira (25). No final da tarde, moradores dos bairros Nenê Graeff, Valinhos, São Cristóvão e Dona Júlia cancelaram o auxílio dos caminhões-pipa por causa da volta gradativa da água .

Mesmo assim, muitos moradores ainda sofrem com a falta de abastecimento de água. Para amenizar os transtornos, algumas pessoas aproveitaram a chuva na tarde desta terça para encher baldes e até tomar banho para se refrescar .

Na casa do seu Ivo dos Santos Assis, três baldes foram colocados estrategicamente em frente a casa onde mora para coletar água da chuva e deve ser usada no vaso sanitário.

A moradora do bairro Parque Farroupilha , Aline Macedo, afirma que mora no terceiro andar de um prédio e que está sem água desde quinta-feira (20) .

— Ontem eu fui tomar banho em uma caixa de água no meu irmão, mas é só para banho, não podemos tomar. Aqui em casa ela fica oscilando e como moro em prédio quando dá falta de água aí eu já fico sem. O caminhão pipa passou ontem de noite e eu aproveitei para encher alguns galões. Mas somente a partir de hoje de manhã que os caminhões estão mais frequentes — conta.

Enquanto o abastecimento não volta completamente, a comunidade se ajuda como pode. É o caso do Nersi Araújo, morador do bairro Petrópolis, que convidou alguns vizinhos para tomarem banho enquanto ainda tinha água no reservatório da residência.