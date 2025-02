Bicicletas compartilhadas de Passo Fundo rodaram quase 80 mil quilômetros em 2024; saiba como utilizar

Estação do Largo da Cultura, no centro, é a mais utilizada na cidade.

Mesmo com redução no uso, a distância rodada pelas bicicletas evitou a emissão de quase 15,7 mil kg de dióxido de carbono (CO2), o principal responsável pelo aquecimento global. O cálculo é da Mohbis Automação Urbana, empresa responsável pelo serviço.

— A nossa intenção, depois da reforma da Avenida Presidente Vargas, é ter uma estação lá também, no bairro São Cristóvão. Ainda não há uma previsão de quando isso deve acontecer, porque temos que conversar com a empresa e decidir aonde vamos colocar. Penso que deve ser ainda no primeiro semestre do ano — disse.