Até quando vai a onda de calor? Fenômeno deve acabar nesta sexta, mas altas temperaturas seguem

Recorde de calor de 2025 foi em 23 de janeiro, quando termômetros marcaram 34,5°C. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A onda de calor que dura desde o último domingo (2) no Rio Grande do Sul tem previsão de chegar ao fim nesta sexta-feira (7), aponta a Climatempo. Com a chegada da chuva, a tendência é que o calor amenize, mas não abandone o norte do Estado tão cedo.

Conforme o meteorologista Guilherme Borges, uma massa de ar quente que atua principalmente na Argentina favoreceu a elevação das temperaturas em território gaúcho. No entanto, a época é de favorecimento das máximas elevadas:

— Janeiro e fevereiro geralmente são meses em que as temperaturas se elevam com facilidade, então favorece esse cenário de calorão — explica.

Leia Mais Termômetros devem registrar até 5ºC acima da média nos próximos dias em Passo Fundo

Mesmo com temperaturas que ficaram entre 32°C e 33°C nos últimos dias, a temperatura mais alta do ano foi antes da onda de calor, em 23 de janeiro, quando os termômetros marcaram 34,5°C.

Com perspectiva de chuva para esta quinta (6) e sexta-feira (7), os passo-fundenses podem esperar certo alívio para o calorão. Apesar disso, as temperaturas máximas só devem sair da casa do 30°C a partir do fim da próxima semana (13 e 14).

Situação de alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou o alerta para onda de calor, classificando a alta temperatura como grande perigo. O aviso, válido até 10 de fevereiro, abrange a faixa oeste, parte do norte, sul e leste do Rio Grande do Sul.

Em Passo Fundo, um disparo da Defesa Civil por mensagem de texto alerta para temporais isolados com chuva e ventos fortes, raios e eventual queda de granizo nos próximos dias.

Previsão em Passo Fundo