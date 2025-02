Após obras da Corsan, excesso de poeira vira transtorno na Rua Sete de Agosto

A quantidade de poeira virou motivo de reclamação dos moradores da Rua Sete de Agosto, no centro de Passo Fundo. O incômodo começou depois das obras da Corsan para a instalação do esgoto tratável na região.

A rua, antes de calçamento, passou a contar com uma grossa camada de pó de brita, o que faz com que a poeira suba à medida que os veículos passem pelo local. Quanto mais movimento — a via é uma das opções para quem se desloca da Avenida Brasil para a Rua Independência, por exemplo —, mais pó na casa dos moradores.

— Não dá para deixar nem uma fresta da casa aberta. Sempre teve movimento de carro porque é o fluxo da avenida que passa por aqui. Das 7h às 9h da manhã é só poeira, e depois do meio-dia às 14h também — conta a moradora Anesia Costa.

Além do desconforto, habitantes do local também reclamam da dificuldade em manter as casas limpas.

— Eu joguei água ontem a noite aqui na frente para limpar e já está tudo sujo e cheio de pó de novo. Essa água que estamos usando todos os dias temos que pagar também. Ninguém mais aguenta isso daqui. Não estamos reclamando deles terem feito (a obra), mas da bagunça que deixaram. Tinham que ter entregue como receberam — disse Vera Lúcia Piovesan, que vive no local.

Com a falta de água e de chuvas regulares no município, os habitantes da via precisaram encontrar alternativas para diminuir a disseminação do pó, como molhar a rua em horários de pico.

— A gente tem comido poeira. Não aguentamos mais. Não sabemos mais para quem pedir ajuda — complementa Marlene Gageiro, outra moradora da Rua Sete de Agosto.

O que diz a Corsan

Segundo o superintendente da Corsan, Aldomir Santi, as obras na região devem ser encerradas dentro de 40 dias. As intervenções estão sendo realizadas em todas as travessas desde a Rua Sete de Setembro até a Rua Mascarenhas, que ficam localizadas entre as ruas Morom, Independência e General Osório.

— Essa é uma obra superimportante de esgotamento sanitário. Nessa parte fizemos a escavação, o reaterro e a reposição do pavimento. Se tem algum ponto que, por ventura, não esteja a contento, que esteja com barro, poeira ou brita, com certeza vou passar para o setor de engenharia — disse Santi.

As obras no local começaram em dezembro, através de um método não destrutivo. Por causa da presença de rochas na via, foi necessário optar pelo formato tradicional, com a escavação de uma vala, disse a Corsan.

Na segunda (24), a empresa informou que a obra para implantar os canos na Rua Sete de Agosto já foram finalizadas e os paralelepípedos foram repostos. Ainda segundo a instituição, a obra não teria ficado dentro do padrão e a empresa terceirizada foi acionada para refazer o trabalho.

Em contato com a reportagem de GZH Passo Fundo, o secretário de Obras, Rubens Astolfi, afirmou que a prefeitura fiscaliza e cobra agilidade da Corsan referente as obras.