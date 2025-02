Abastecimento de água em Passo Fundo está 99% normalizado

Na Universidade de Passo Fundo (UPF), movimento aumentou nos pontos de acesso a água durante o desabastecimento. Francieli Alonso / Agencia RBS

Após cerca de quatro dias de interrupção no fornecimento de água devido a rompimentos em uma adutora, o sistema de abastecimento em Passo Fundo, no norte gaúcho, está 99% normalizado nesta quarta-feira (26), informou o coordenador de operações da Corsan/Aegea, Henrique Mendes.

Apenas 1% do município ainda está em fase de recuperação, com pequenas oscilações que podem ocorrer ao longo do dia. Conforme Mendes, o problema está distribuído, principalmente em áreas mais altas da cidade, e não em um ponto específico.

— No pico da crise, cerca de 40% do município foi afetado pela falta de água, mas ainda não conseguimos estimar quantas pessoas foram diretamente impactadas — declarou Mendes.

Desde a última sexta-feira (21), os moradores de diversas regiões do município enfrentaram dificuldades com a interrupção do abastecimento. O problema se agravou após dois rompimentos na adutora que abastece Passo Fundo, ocorridos no domingo (23) e na segunda-feira (24).

A Corsan mobilizou mais de 20 funcionários para realizar os reparos, que exigiram a abertura de 400 metros de estrada para acesso ao local do vazamento. Com o conserto finalizado na tarde de segunda-feira, as três estações de tratamento de água (ETAs) da cidade voltaram a operar em capacidade máxima.

A água foi restabelecida gradativamente em alguns locais. No entanto, as partes mais altas da cidade sofreram instabilidades no abastecimento por mais tempo.

Henrique Mendes reforçou que, mesmo com a normalização do sistema, os caminhões-pipa continuam à disposição da população. Nesta quarta-feira, 16 veículos estão em operação na cidade.