Vai morar em Passo Fundo? Confira dicas para alugar o imóvel ideal

Cidade possui inúmeras possibilidades de imóveis para locação

Contrato, localização e vistoria são alguns dos pontos a observar no momento de alugar um imóvel em Passo Fundo, no norte do Estado. Com mercado em crescimento, são inúmeras as possibilidades de imóveis disponíveis para locação, desde casas mais simples à apartamentos em condomínios mais equipados.

GZH Passo Fundo contou com a ajuda de corretores de imóveis para orientar quem procura uma nova morada na cidade. Veja as seguintes dicas:

1. Visite o imóvel pessoalmente

Se houver disponibilidade, é essencial visitar o apartamento pessoalmente. Assim, você poderá avaliar a condição do imóvel, e anotar possíveis detalhes que precisarão ser vistoriados antes de receber as chaves.

Além disso, a visita possibilita a noção do tamanho real do imóvel, para garantir, por exemplo, que seus móveis caberão nos cômodos. Caso não haja disponibilidade de estar presencial, a recomendação é solicitar uma chamada de vídeo com o corretor ou proprietário, para analisar os detalhes do imóvel com mais precisão.

2. Atente-se a localização do imóvel

Defina a sua prioridade ao alugar um imóvel: você quer ficar próximo ao trabalho ou ao estudo? Precisa ter as comodidades perto, como comércio e supermercados? Usará o transporte público? Todos esses detalhes podem ser analisados pessoalmente na visita, por conta da localização do imóvel.

Para quem quer comodidade, estar próximo às avenidas de Passo Fundo é a dica do corretor José Fragomeni:

— A cidade de Passo Fundo tem se desenvolvido quase que de maneira equilibrada. Hoje não há muitos bairros que sejam menos estruturados que outros. No caso do Boqueirão, Centro ou Petrópolis, a dica é estar próximo à Avenida Brasil, onde estão as funcionalidades como comércio e farmácias.

3. Posição solar e características de Passo Fundo

Uma atenção que o futuro morador de Passo Fundo deve ter é com a posição solar e as regiões movimentadas. Localizada no norte do Estado, a cidade costuma ter um inverno rigoroso. Por isso, cuidar se apartamento tem entrada solar, é uma dica:

— Caso o apartamento esteja “virado” para o norte, ele pegará sol durante o inverno, o que pode ajudar a “esquentar” o imóvel durante os meses de frio — orienta a corretora Manoella Fragomeni.

Outra característica da cidade é a vida noturna movimentada. Ou seja, se você procura um lugar calmo, é preciso prestar atenção nas regiões de maior agito, como o Centro, por exemplo.

4. Priorize fazer um contrato

Além das imobiliárias, Passo Fundo possui alguns sites e classificados de imóveis onde o contato é direto com o proprietário. Independente da forma escolhida, é indispensável fazer um contrato de aluguel. É este documento que garantirá os direitos de quem aluga, e a segurança de que não terá surpresas em sua nova morada.

— O contrato é indispensável para evitar saída indesejada. Todos esses detalhes estarão especificados no documento, incluindo multas caso o proprietário peça o apartamento de volta antes do tempo previsto — explica Manoella.

5. Fique atento ao contrato

Com o contrato em mãos, a orientação é prestar atenção em cláusulas como a vistoria, o tempo de contrato e as atribuições do inquilino e do locatário. Conforme a corretora, um contrato de duração de 30 meses é o mais vantajoso para ambos os lados.

— A vistoria é importante para pegar um apartamento limpo, pintado e em condições de uso. Também fique alerta a respeito das manutenções, pois há custos de condomínio que são de responsabilidade do inquilino, e outras do proprietário — finaliza Manoella.