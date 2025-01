Passo Fundo recicla 6% do lixo produzido na cidade; 4% ocorre nas cooperativas

Cooperados realizam separação dos resíduos diariamente. Matheus Moraes / Agencia RBS

Das quase 200 toneladas de lixo produzidas diariamente em Passo Fundo, apenas 6% dos resíduos são reciclados ou reaproveitados. A porcentagem representa em torno de 12 toneladas.

No município, três cooperativas conveniadas com a prefeitura realizam o serviço. São elas:

Associação de Recicladores Parque Bela Vista ( Recibela )

) Cooperativa Amigos do Meio Ambiente ( Coama )

) Cooperativa Mista de Produção e Trabalho dos Empreendedores Populares da Santa Marta (Cootraempo).

As cooperativas são responsáveis pela reciclagem de 4% do total de resíduos no município. O restante corresponde aos catadores individuais, segundo dados do secretário do Meio Ambiente, Diorges Oliveira.

Leia Mais Moradores reclamam de lixo descartado em comunidade no interior de Passo Fundo

No total, pouco mais de 90 cooperados são contratados para a função. Conforme o assessor do Projeto Transformação, que presta atendimento às cooperativas do município, Vinícius Luís Balbino, a falta de investimentos atrasa o aumento da capacidade de reciclagem.

— Poderíamos reciclar muito mais, mas devido a forma de trabalho e os maquinários defasados, as cooperativas não conseguem atender esse volume. Com investimentos podemos reciclar até uns 75% — afirma.

Cooperativa Recibela recebe cerca de 180 toneladas de resíduos por dia, quase a mesma quantidade de lixo reciclado por mês. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Localizada na Central de Triagem e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos da cidade, a Recibela recebe diariamente cerca de 180 toneladas de resíduos por dia, quase a mesma quantidade de lixo reciclado por mês.

— Todo resíduo da coleta seletiva que a prefeitura realiza vem para cá (para a Recibela). Cerca de 60% é lixo orgânico, o restante é seco. A Recibela diminui o volume de resíduos que o município manda para Victor Graeff — disse Balbino.

Conforme o secretário, são gastos em torno de R$ 800 mil para transportar os resíduos até o município localizado a pouco mais de 63 quilômetros de Passo Fundo.

— É pago por tonelada para ir para lá — explica o secretário.

Leia Mais Excesso de lixo nas ruas e calçadas vira motivo de debate em Passo Fundo

Vinicius afirma que, através do Projeto Transformação, a cooperativa criou uma proposta para viabilizar uma nova estrutura no local a fim de aumentar a reciclagem para 75% dos resíduos em menos de cinco anos.

— Isso faria o município ter esse valor estornado para ele, deixando de pagar esse resíduo que é enviado para fora. A gente geraria mais trabalho e mais renda para o cooperado. Mas, o projeto está travado. O município ainda não entendeu o quanto isso é importante — opinou.

Retorno financeiro

O assessor do Projeto Transformação calcula que é possível faturar em torno de R$ 150 mil com 100 toneladas de resíduos reciclados. O valor, contudo, varia de acordo com o material.

Em dezembro de 2024 foi possível gerar em torno de R$ 192 mil, sendo o retorno para os cooperados de R$ 3.217. O valor quase triplicou em comparação com o mesmo mês em 2023, quando os trabalhadores receberam pouco mais de R$ 1 mil. Segundo Vinícius, a mudança está relacionada à forma como o produto final passou a ser vendido.

— Estamos conseguindo introduzir o material direto na indústria final. Antes dessa mudança, vendíamos para atravessador. Dezembro sempre cai o consumo (de lixo) do pessoal em Passo Fundo, porque o pessoal viaja bastante. Mas o avanço foi bem significativo mesmo assim. Estamos vindo de uma crescente financeira boa, isso anima — relata.

Leia Mais Motoristas podem estacionar em vagas exclusivas para clientes; saiba o que diz a lei

Há quatro anos, Rosângela Pimentel da Silva, 44 anos, trabalha na Recibela como secretária e coordenadora de produção. Ela conta que no último ano o salário não foi menor que R$ 2,6 mil.

— O valor vai depender da quantidade de lixo reciclado por mês. Por enquanto estou conseguindo me manter, mas também trabalho com outras coisas no final de semana para complementar — disse.

Coleta seletiva

Contêineres estão disponíveis somente na área central de Passo Fundo. Francieli Alonso / Agencia RBS

No centro da cidade, cerca de 1,4 mil contêineres divididos em lixo seco e orgânico recebem os resíduos produzidos pelos moradores. Nos bairros, a separação fica a cargo da população.

A coleta do lixo nos bairros, que não é seletiva, é realizada pela empresa Bella Cittá. Na região central da cidade o trabalho é feito pela Codepas, onde há a existência dos contêineres. Mas Vinícius argumenta que não há uma coleta seletiva de fato no município.

— O que nós temos é um pouco de separação, que é os contêineres. A coleta seletiva não é efetiva também por causa da população, que não é consciente. As pessoas não separam — pontua.

Leia Mais Como separar materiais para reciclagem e onde destinar em Passo Fundo

Uma dúvida é comum entre a população: a forma como o lixo seco e orgânico é misturado dentro dos caminhões. Parece ser um trabalho perdido, mas Vinícius explica que os resíduos não são misturados, mas compactados para caber mais.

— O certo é o caminhão pegar somente um dos contêineres, mas o caminhão, às vezes, pega dois. Se a pessoa separa dentro da sacola o orgânico do seco, a gente sabe que a sacolinha mais pesada é sempre o orgânico e a mais leve é sempre o lixo seco. Então o lixo só está amassado, mas não misturado — explica.

— Faz muita diferença já vir separado. É mais fácil para gente quando pegamos o material. Muitas vezes as pessoas em casa separam, mas na hora de fazerem a coleta acabam juntando as duas sacolas — comenta Rosângela.

De olho na separação do lixo

Apenas 6% do lixo produzido em Passo Fundo é reciclado. Maicon Parizotto / Agencia RBS

O caminho do lixo inicia em casa, quando a comunidade produz os resíduos e os destina corretamente. Na ponta final da reciclagem estão os cooperados, que trabalham manualmente para realizar a separação das mais de 180 toneladas coletadas diariamente.

Contamináveis, cortantes, orgânicos e secos: essas são as quatros formas de descarte e que podem ajudar no processo do serviço.

— A população precisa entender que está descartando resíduos, mas que são resíduos que outras pessoas vão trabalhar. É mexido por várias mãos. A forma de trabalhar é manual, não temos máquinas. Então é importante separar desta forma — orienta Balbino.

Outra orientação é sobre a lavagem de resíduos antes de colocá-los no lixo, como um pote de iogurte, por exemplo.