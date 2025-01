Paixão de gerações: conheça histórias de colecionadores de Fuscas de Passo Fundo 

Mais que um carro, um estilo de vida: é assim que colecionadores de Fuscas de Passo Fundo, no norte gaúcho, descrevem este que é um dos veículos mais adorados do mundo. A paixão pelo modelo levou à exposição "Volks & Vintage", no Passo Fundo Shopping — oportunidade para conhecer uma verdadeira galeria sobre rodas com modelos de 1960 a 1990.