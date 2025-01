Mais de 2 mil passageiros já trocaram passagens por créditos no bilhete eletrônico

Bilhete eletrônico pode ser feito na sede da Coleurb. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A extinção das fichas físicas no transporte público de Passo Fundo fez com que muitos passageiros buscassem pelo bilhete eletrônico em janeiro. As populares "passaginhas" não são aceitas nos ônibus urbanos desde o dia 1º.

Conforme a Coleurb, concessionária que disponibiliza o cartão, o número de emissões do bilhete eletrônico mais que dobrou no primeiro mês de 2025. Até quinta-feira (23), 2.084 pessoas haviam realizado a troca das passagens. Em dezembro 967 passageiros realizaram a conversão.

Nos primeiros 10 dias do ano, a empresa chegou a atender 200 pessoas diariamente, relatou a supervisora comercial, Naima Backes. A média diária normal de atendimento é de 50 pessoas.

— Como não pode mais utilizar a ficha como pagamento no ônibus, o passageiro precisou migrar para a bilhetagem, fazendo a busca pela conversão ser intensa nesses dias. Passado o primeiro momento de adaptação, o movimento nos pontos de atendimento já está dentro da normalidade — disse.

O prazo para converter as passagens em saldo no cartão segue até 31 de maio de 2025 (veja abaixo como fazer). Além do cartão, os usuários também podem pagar a passagem em dinheiro.

Conversão das passagens

Conversão pode ser realizada na agência da Avenida Sete de Setembro, junto à sede da Coleurb. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Desde o dia 2 de dezembro é possível converter as fichas vermelhas em crédito no cartão de bilhetagem. Para isso, basta comparecer ao ponto de atendimento da Coleurb, apresentar um documento com foto e realizar a troca.

É permitido fazer a conversão uma única vez, respeitando o limite de até 450 fichas.

Cada vale-transporte convertido corresponde a um crédito no cartão, representado por um centavo. A cada utilização, é descontado um centavo enquanto houver créditos da conversão.