Incêndio causa danos materiais em sorveteria no centro de Passo Fundo

Um incêndio ocorrido na noite de quinta-feira (23) causou danos materiais em uma sorveteria localizada na Avenida Brasil Oeste, no centro de Passo Fundo, no norte do Estado.

De acordo com o 1º Sargento Nilton Aguirre, do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Passo Fundo, a guarnição estava inicialmente atendendo a uma ocorrência na Roselândia, onde combatiam um incêndio em madeiras e lixo às margens da rodovia. Contudo, ao serem acionados para o incêndio no Centro, os bombeiros precisaram agir rapidamente.

— Felizmente, o incêndio foi contido antes que se espalhasse. Foi necessário o uso de 18 mil litros de água para combater as chamas, que atingiram principalmente a área do caixa e parte do forro da sorveteria — relatou o sargento.

Ele destacou que, apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A operação contou com dois caminhões: um principal para o combate ao fogo e um caminhão-tanque de apoio, além de um efetivo de cinco bombeiros, que trabalharam juntos para evitar que as chamas se espalhassem.