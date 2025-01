Homem morre afogado em Ronda Alta

Um homem morreu afogado na tarde deste domingo (19) em Ronda Alta, no norte gaúcho. O caso ocorreu por volta das 14h42min, na barragem do Rio Passo Fundo, na localidade do loteamento Primavera, na linha Dona Carolina, no interior do município. A vítima foi identificada como Aldecir João Clivatti, de 66 anos.