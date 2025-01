Gaúcho de Selbach morre após comer camarão em praia de Santa Catarina

Frutos do mar estão entre os alimentos que mais causam alergia

É na infância que a alergia alimentar se manifesta com maior frequência, já que há uma imaturidade do sistema imunológico . Com o tempo, a maioria das crianças acaba deixando de ter essa repulsa a determinada substância.

A reação mais grave e potencialmente letal é a anafilaxia, com comprometimento do sistema cardiocirculatório, hipotensão e choque. Em questão de minutos a pessoa pode morrer se não for imediatamente tratada com adrenalina.