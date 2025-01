Caminhada em homenagem a Oxóssi reúne dezenas de umbandistas em Passo Fundo

No sincretismo religioso, o orixá é comparado aos santos católicos São Sebastião, na maior parte do Brasil, e São Jorge, na Bahia. Na umbanda, Oxóssi é considerado o guerreiro e caçador das matas, associado às florestas, à agricultura, aos caboclos e à fartura.

— Tivemos um acolhimento muito bom, muitas pessoas se juntaram a nós no percurso. Nós queremos trabalhar para que as pessoas entendam que nossa religião é muito semelhante ao catolicismo, e também uma forma de resistência, de manter viva a forma que os africanos escravizados encontraram para praticar sua fé — explica o pai.

Depois do ato, foi realizada a Festa para Oxóssi no salão do templo. O momento teve comidas típicas do culto para todos os frequentadores, além de manifestações dos caboclos com passes de cura e atendimentos.