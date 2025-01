Banda Os Atuais anuncia bailão solidário com lucros revertidos para tratamento de Paulinho Dill

Show com grupos regionais em Santa Rosa vai arrecadar recursos para Paulinho Dill. Banda Os Atuais / Divulgação

A banda Os Atuais anunciou, na segunda-feira (20), a primeira edição do bailão Amigos do Dill. O evento solidário busca arrecadar recursos para o tratamento de Paulinho Dill, vocalista do grupo que se acidentou de carro em novembro.

O bailão vai acontecer em 19 de fevereiro no pavilhão de eventos da Oktoberfest em Santa Rosa, no noroeste do Estado. Além da banda do artista, outros 12 grupos regionais a serem anunciados também farão shows para contribuir com a causa.

"A primeira banda a ser anunciada não poderia ser outra: Banda Os Atuais. Foi ao lado deles que Paulinho Dill escreveu capítulos inesquecíveis de sua carreira, e agora, é hora de retribuir com todo o carinho e apoio que ele merece", publicou o grupo nas redes sociais.

Os ingressos já estão disponíveis para venda online, no valor de R$ 30.

O cantor recebeu alta hospitalar em 4 de janeiro e está em Passo Fundo para tratamento neurológico.

Grave acidente em novembro

Dill sofreu um acidente no dia 11 de novembro, na RS-307, na altura do km 50, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, no Noroeste. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o músico perdeu o controle do veículo e capotou.