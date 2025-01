38 municípios gaúchos não têm acesso asfáltico; 14 estão na Região Norte

No norte gaúcho, 14 cidades aguardam por acesso asfáltico. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Moradores de 38 municípios do Rio Grande do Sul ainda não possuem acesso asfáltico, depois de décadas de luta. No norte do Estado, são 14 cidades nessa situação. Dessas, cinco estão em obras, seis aguardam o início delas e três seguem sem um projeto de mudança do governo (confira a lista completa abaixo).

Há pelo menos 30 anos, Engenho Velho aguarda por estradas com asfalto que liguem o município às cidades vizinhas de Constantina e Ronda Alta. A batalha é antiga e já passou pelas mãos de todos os representantes escolhidos pelos 1.296 munícipes.

Através de recursos próprios, a última administração de Engenho Velho decidiu construir seis quilômetros de asfalto entre o município e Ronda Alta. A estrada municipal dá acesso à RS-324. O prefeito Paulo Dal Alba (PP) explica que faltam apenas dois quilômetros para finalizar o acesso entre as duas cidades.

— Essa parte que falta pertence ao município de Ronda Alta. Caso Ronda Alta não faça o restante, nós vamos fazer uma transição de estrada e o município de Engenho Velho vai fazer essa conclusão, pelo menos para termos uma ligação asfáltica de um dos lados — explica.

Leia Mais Vai morar em Passo Fundo? Confira dicas para alugar o imóvel ideal

Dal Alba afirma que, após a conclusão da obra de seis quilômetros, o movimento na via aumentou. Desde o ano passado, o município aguarda pela conclusão do projeto de acesso asfáltico prometido pelo governo do Estado.

— Após a conclusão do projeto, eles vão apresentar a planilha orçamentária e, depois da planilha, eles garantiram que vão licitar. Eles estão pedindo mais um semestre para a finalização do projeto e o início da licitação — disse.

Conforme o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), a readequação do projeto da obra de acesso asfáltico de Engenho Velho deve ser apresentada pela Secretaria de Logística e Transportes à instituição neste primeiro semestre de 2025 para análise.

Dificuldade de acesso

Cerca de 70% da produção agrícola do município corresponde a grãos. Além da poeira e do barro, a falta de qualidade das estradas dificulta o escoamento da produção e é preciso escolher o dia certo para realizar o trabalho de retirada do produto da cidade.

— Não pode ser um dia de chuva e nem um dia muito seco. Em dias assim, as carretas não saem a não chegam até o município. As carretas de grãos vão pelas duas saídas da cidade, mas, como temos uma topografia de subida, se dá uma chuva, elas já não sobem, e as máquinas da prefeitura têm que puxar. É complicado o cenário — explica o prefeito de Engenho Velho.

Município de Engenho Velho enfrenta dificuldade com estradas em dias de chuva ou muito secos. Prefeitura de Engenho Velho / Divulgação

Para quem precisa fazer uso de serviços de saúde que exijam a saída do município, a história é a mesma. O prefeito afirma estar convicto de que o asfalto se tornará uma realidade na cidade. Dal Alba pretende marcar uma reunião em breve com o governador Eduardo Leite (PSDB) para questioná-lo sobre a situação.

— O governador garantiu nas redes sociais que vai fazer todos os asfaltos e citou Engenho Velho, que é uma demanda muito grande. Estamos ansiosos e acreditamos que vai sair o acesso asfáltico pela RS-143, que é o acesso de Engenho Velho à Constantina — conclui.

Progresso lento

No Alto Uruguai, Itatiba do Sul deve atualizar em breve o status de "em obras" para "acesso concluído". A previsão é de que o município receba em março a pavimentação do acesso à cidade pela RS-137. O projeto abrange um trecho de seis quilômetros até Barra do Rio Azul, cidade vizinha.

O prefeito Valdemar Cibulski (PT) afirma que a estrada ainda deve receber um último recapeamento antes da entrega.

— A base está toda pronta. A empresa deu férias coletivas para os funcionários, e agora é só colocar a camada asfáltica — explica.

Nova estrada deve ser entregue em março à comunidade. Prefeitura de Itatiba do Sul / Divulgação

O investimento total é de R$ 13,5 milhões do governo do Estado, com uma contrapartida de R$ 366 mil de Itatiba do Sul e R$ 891,3 mil de Barra do Rio Azul, por meio de convênio.

— Esse valor que nós colocamos como contrapartida, em um ano, a gente vai economizar em combustível, pneu e manutenção de veículos. Toda a nossa saúde vai para Erechim, Passo Fundo e Porto Alegre. Antes, nós íamos por estrada de chão — disse.

Apesar da conquista, Cibulski pontua que o escoamento de todos os produtos produzidos na cidade, como laranja, grãos, fumo, erva-mate e noz-pecã, deve continuar sendo transportado pela outra entrada da cidade, onde não há asfalto.

— Não vai passar nenhum caminhão pelo asfalto que está saindo agora. Eles vão continuar seguindo pelos 26 quilômetros de estrada de chão. Um município sem asfalto não consegue se desenvolver. O asfalto está chegando aqui em Itatiba, e a gente agradece, mas ainda continuaremos lutando pela outra estrada pavimentada que falta — conclui.

A situação dos 38 municípios sem acesso asfáltico

Acessos concluídos: 24 (finalizados desde o início do governo Eduardo Leite, em 2019)

Boqueirão do Leão (RS-421)

Caraá (RS-030)

Carlos Gomes (RS-477)

Guabiju (RS-126)

Muliterno (RS-462)

Santo Antônio do Palma (RS-458)

São José do Hortêncio (RS-874)

Sertão Santana (RS-713)

Sério (RS-421)

Cerro Largo — Cândido Godoi (RS-165)

Ubiretama (RS-392)

Itacurubi (RS-541)

Coqueiro Baixo (RS-425)

Cerrito (RS-706)

Ponte Preta (RSC-480)

Ivorá (RS-348)

Lagoa Bonita do Sul (RS-400)

Montauri (RS-447)

Centenário (RS-477)

Cruzaltense (RS-483)

Mariano Moro (RS-426)

Pinheirinho do Vale (RS-528)

Pinhal Grande (RS-149)

Acessos em obras: 18

Pedras Altas (RS-608)

Rolador (RS-165)

Travesseiro (RS-811)

Senador Salgado Filho (VRS-867)

São Martinho da Serra (RS-516)

Capão Bonito do Sul (RS-461)

Barra do Rio Azul (RS-137)

Itatiba do Sul (RS-137)

Jari (VRS-805)

Lagoão (RS-347)

Ametista do Sul (RS-591)

São José do Inhacorá (RSC-472)

Cerro Grande do Sul (RS-715)

Amaral Ferrador (RS-354)

Alegria (RS-520)

Novo Tiradentes (RS-325)

Garruchos (RS-176)

Barão do Triunfo (RS-711)

Acessos para começar: 9

Pirapó (RS-550)

Benjamin Constant do Sul (RS-487)

São José das Missões (RS-386)

São Pedro das Missões (BR-386)

Nova Ramada (RS-539)

Faxinalzinho (RS-487)

Sede Nova (BR-468)

Santo Expedito do Sul (RS-465)

Tupanci do Sul (RS-492)

Acessos em fase de projeto: 11

Dois Irmãos das Missões (RS-317)

Engenho Velho (RS-143)

Entre Rios do Sul (RS-483)

Mariana Pimentel (RS-711)

Monte Alegre dos Campos (RS-460)

Pinhal da Serra (RS-456)

Quatro Irmãos (VRS-828)

Quevedos (RS-524)

São Valério do Sul (RS-573)

Tunas (RS-531)

União da Serra (RS-443)

Região Norte

Municípios sem acesso asfáltico: 14