Missa da padroeira lota Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Passo Fundo

Fiéis lotaram a Igreja Matriz de Passo Fundo para a primeira missa em celebração do dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição, na manhã deste domingo (8) . A data também marca os 177 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição , e o feriado de fundação da cidade.

Erguida durante a formação de Passo Fundo, a Igreja faz parte da história da cidade, e influenciou para que as autoridades escolhessem Nossa Senhora da Conceição como padroeira, no século 19 .

— Eu me aproximei da fé nos últimos anos, e venho à missa todo o domingo. Vim prestigiar o dia da Imaculada também porque devo me casar nessa igreja, então guardo um respeito especial.

— Costumo ir às missas de quinta-feira, mas não poderia deixar de vir no dia da nossa padroeira. É um costume que quero deixar aos meus sobrinhos, por isso trago todos à igreja.

As festividades em homenagem à padroeira acontecem na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com o lema “Com Maria na Escola da Oração, que nos ensina a rezar”. Ao fim do dia, haverá uma segunda missa, às 18h.