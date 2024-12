Justiça condena três acusados de envolvimento em assaltos a bancos de Ibiraiaras; penas chegam a quase 100 anos de prisão

Mocelin foi feito refém e levado no porta-malas de um veículo dos assaltantes. Durante os roubos, os acusados forçaram clientes e funcionários a formar um cordão humano, com a intenção de evitar a atuação policial. O subgerente foi atingido por um tiro durante confronto dos assaltantes com a polícia.

Nota da defesa de Felipe Arnoldo de Oliveira

“Três dos sete jurados entenderam o contexto dos fatos, bem como quem são os verdadeiros causadores dos eventos, e absolveram Felipe de todas as imputações. Infelizmente, as sete mortes ocorridas no dia 03/12/2018 em Ibiraiaras (um refém e outros seis indivíduos, três dos quais após serem abordados, desarmados e presos) seguem sem qualquer responsabilização dos verdadeiros autores. Inclusive quem efetuou o disparo que vitimou o refém (um policial confesso) não foi responsabilizado até hoje. As autoridades, que têm obrigação legal de apurar as verdadeiras responsabilidades de mais seis mortes ocorridas nos “encontros” seguem inertes. A defesa mostrou e comprovou isso no julgamento. E irá interpor recurso pois é desproporcional a ação efetivada por Felipe - realizar o transporte de um passageiro - e a sanção imposta por crimes que não praticou e sequer sabia que ocorreriam! Com serenidade, acredita que a justiça será reestabelecida com a responsabilização dos verdadeiros culpados e absolvição de seu cliente.”