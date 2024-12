Furto de fios compromete iluminação do Natal Ecológico no bairro Boqueirão

Vândalos furtaram fios da rede elétrica e comprometeram tanto a decoração do espaço quanto a iluminação do canteiro central da Avenida Brasil.

Programação no Natal Ecológico segue normalmente

Apesar do furto, a programação do Natal Ecológico vai até 6 de janeiro , com apresentações musicais e o tradicional passeio de Maria-Fumaça.

No sábado (7), a partir das 19h30, o Papai Noel estará no local para atender todas as crianças que não conseguiram tirar fotos no evento de abertura.