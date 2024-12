Assaltos em Ibiraiaras: acusados de participação em crimes são interrogados no segundo dia de júri

Começou por volta das 9h desta quinta-feira (5) o segundo dia de júri dos três réus acusados de participação em assalto a agências bancárias de Ibiraiaras , no norte do Estado, em 2018 .

A denúncia do Ministério Público acusa o trio de latrocínio e tentativa de homicídio , além de outros 26 fatos. O julgamento acontece no Fórum de Lagoa Vermelha. Depois de interrogados, começa a fase de debates entre a promotoria e a defesa.

A expectativa é que a sessão do júri desta quinta se estenda novamente até a noite. A decisão deve sair na sexta-feira (6) , após a deliberação dos jurados. No entanto, não há previsão de horário para conclusão do julgamento.

Relembre o caso

A ação resultou na morte de Rodrigo Mocelin da Silva , 37 anos, subgerente da agência do Banco do Brasil.

Durante a ação, os assaltantes levaram a vítima como refém no porta-malas do carro. Naquele momento, os criminosos em fuga entraram em confronto com a Brigada Militar. A vítima foi atingida por um tiro e não resistiu. Outros seis criminosos foram mortos em confronto com a polícia.