Do sabão às bolachas caseiras, alimentos e produtos de higiene e limpeza, a rede de doação estabelecida em todo o Brasil para ajudar as famílias prejudicadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul é imensa. No norte gaúcho, região afetada em menor gravidade pelo excesso de chuva, três ações querem agora dar bem-estar às crianças com a arrecadação de brinquedos e material escolar.