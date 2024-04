GZH Passo Fundo completou um ano conectando o público ao que há de mais relevante para o norte do Rio Grande do Sul. E com o objetivo de estar ainda mais próxima da comunidade, vai abrir suas portas para que os leitores visitem a redação integrada e conheçam a equipe de jornalismo de Zero Hora, Rádio Gaúcha e RBS TV na cidade.