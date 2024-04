Uma operação do Ministério Público (MPRS) apreendeu 762 quilos de alimentos impróprios para o consumo após uma fiscalização em três estabelecimentos de São Domingos do Sul, no norte do RS, na quinta-feira (4). Um açougue foi interditado por causa das péssimas condições de higiene, onde os agentes constataram a presença de insetos, inclusive baratas.