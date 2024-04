O ex-CEO das Lojas Renner e membro do conselho do Grupo Sim Rede de Postos, José Galló estará em Passo Fundo, no norte do RS, na próxima segunda-feira (5), participando na primeira edição do “Encontro de Negócios”, organizado pela Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) e pelo Instituto Aliança Empresarial.