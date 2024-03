O prédio do Gran Palazzo, espaço conhecido por sediar formaturas e shows em Passo Fundo, foi parcialmente interditado na manhã desta sexta-feira (22) depois do teto e da estrutura do Salão Principal desabar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente teria acontecido por volta das 10h de quarta-feira (20) e as causas ainda são desconhecidas.