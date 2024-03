Era o anoitecer de 15 de julho de 2014 quando o Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, no norte gaúcho, recebeu as primeiras ligações para atender ao incêndio no edifício de quatro andares da família Ughini, localizado na esquina das ruas Bento Gonçalves e General Osório. Prestes a completar 10 anos, o acontecimento se tornou o maior incêndio já visto em Passo Fundo.