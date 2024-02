Um homem morreu por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (7) após ser atingido por uma carroceria de caminhão na empresa onde trabalhava em Três Arroios, no norte do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, Vandir Duarte, 51 anos, trabalhava na manutenção do equipamento quando caiu e foi atingido pelo maquinário.