Acontece neste sábado (3), a 22º edição da Exposição Morfológica de Cavalo Crioulo, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. O evento teve início nesta sexta-feira (2), e é idealizado pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos, no parque Wolmar Salton, também conhecido como Parque da Éfrica.