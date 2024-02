Após dois meses, o futuro das famílias que tiveram as residências interditadas após deslizamento de terra no bairro Manoel Portela, em Passo Fundo, no norte do RS, segue indefinido. Foram interditadas 25 residências depois do deslizamento que aconteceu no dia 18 de novembro de 2023. Segundo a Defesa Civil do município, as moradias ficam em área irregular.