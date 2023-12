Os moradores do Loteamento Canaã, em Passo Fundo, no norte do RS, reclamam do forte cheiro proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto Miranda, da Corsan,que fica ao lado das moradias. Segundo a presidente da associação do bairro, Flávia Jaqueline Chaves da Rosa, o odor intenso prejudica a qualidade de vida dos moradores, que já solicitaram repetidamente soluções para o problema, porém, sem sucesso.