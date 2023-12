Para marcar o encerramento das atividades pedagógicas do Instituto Educacional (IE) de Passo Fundo, ocorreu na noite desta segunda-feira (11) a primeira edição do IE Palco da Vida. A apresentação foi realizada em parceria com o Natal do Boqueirão Legal, em frente ao Prédio Texas, uma estrutura histórica da cidade e que está passando por revitalização. Centenas de pessoas estiveram presentes prestigiando o evento.