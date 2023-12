Foi publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (18) uma portaria que autoriza o repasse extraordinário de recursos financeiros da Casa Militar e da Defesa Civil aos municípios em situação de emergência e estado de calamidade pública homologados pelo governo do Estado, em decorrência das fortes chuvas registradas nos últimos meses. As verbas são do Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Fundec/RS), criado em 2010.