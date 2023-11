Mais de 20 mil pessoas participaram da programação que marcou o aniversário de 25 anos do Bella Città Shopping, em Passo Fundo, no norte do RS, festejado no último fim de semana. A atração que encerrou as comemorações e movimentou a Avenida Sete de Setembro foi o show do grupo Stunt Força Livre, que realiza manobras radicais com motos.