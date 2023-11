Após a enchente que atingiu Barra do Rio Azul, no norte do RS, na sexta-feira (3), moradores e voluntários trabalham para reconstruir a cidade. As imagens (veja vídeo acima) mostram os estragos causados pela água. O município ainda calcula os prejuízos e deve decretar situação de emergência. Casas ficaram destruídas e 179 pessoas seguem fora de suas residências, segundo a Defesa Civil.