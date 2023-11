A exposição, que contou com a participação de todas as unidades atuantes diretamente na região do Planalto e Norte do Estado, juntamente com o Colégio Tiradentes e o 7º Batalhão de Bombeiros Militares, marcou as comemorações do aniversário de 186 anos da Brigada Militar em Passo Fundo. O evento ocorreu nesta terça-feira (28) no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo (UPF).