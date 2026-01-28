Câmara de Vereadores de Passo Fundo busca proximidade com a comunidade

Câmara Municipal de Passo Fundo mantém portas abertas. Michele Sautner / Câmara Municipal de Passo Fundo

Aproximar o poder público da comunidade e ampliar o espaço para ouvir e compreender as demandas da população. Esse é um dos grandes objetivos da Câmara Municipal de Passo Fundo para este ano.

Além de fomentar iniciativas voltadas ao fortalecimento da participação cidadã, a Mesa Diretora de 2026 pretende seguir investindo em ações focadas em transparência, educação, modernização e otimização do trabalho de seus servidores.

Confira alguns dos principais planos da Câmara Municipal de Passo Fundo para os próximos meses.

Portas abertas e foco no trabalho

Com o objetivo de se aproximar cada vez mais da população, a Câmara Municipal de Passo Fundo optou por manter as portas abertas – literalmente – sempre que estiver em atividade (de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h).

A instituição também segue funcionando normalmente durante o recesso, que começou em 21 de dezembro de 2025 e se estende até 14 de fevereiro. Apesar de não ter sessões ordinárias, o período vem sendo utilizado para aprimorar o trabalho legislativo, ampliar o diálogo com a comunidade, organizar processos internos e planejar ações.

Sessões ordinárias nos bairros de Passo Fundo

Em 2026, a agenda da Câmara Municipal será marcada pela realização de sessões ordinárias fora de sua sede. O objetivo é levar o parlamento até alguns bairros de Passo Fundo, convidando a população e as associações de moradores a participarem das reuniões e fomentando o envolvimento com as atividades do poder público.

A expectativa é de que as quatro sessões já programadas tenham pautas definidas, discussões e votações de projetos. Elas serão realizadas nos bairros São Cristóvão, Integração, Vera Cruz e São José.

Aprimoramento do trabalho legislativo

Outro assunto em pauta é a otimização da rotina e do trabalho dos servidores. Para isso, a Câmara aposta em ações como o workshop de oratória, que foi realizado no início de janeiro para aprimorar a comunicação de todos os funcionários.

Haverá também ações de modernização, como a instalação de televisões nos gabinetes, que poderão ser utilizadas para acompanhar as sessões, e investimentos em cadeiras novas. Além disso, a instituição projeta a construção de um novo estacionamento coberto para os vereadores e a finalização das obras de acessibilidade, que incluem a instalação de um elevador.

Preservação da história do Parlamento Municipal