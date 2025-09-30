Câmara de Passo Fundo promove encontros com forças de segurança e comunidade

Câmara de Passo Fundo coordena encontros sobre segurança pública. Comunicação Digital CMPF / Divulgação





Em outubro, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo realizará uma série de encontros com foco na segurança pública. O evento, intitulado “Segurança Pública na Pauta do Poder Legislativo”, ocorrerá todas as terças-feiras do mês, com a presença de representantes da Brigada Militar e da Polícia Civil.

Sob a liderança do presidente da Câmara, o vereador Gio Krug (PSD), a iniciativa tem como objetivo aproximar os órgãos de segurança da população e fomentar o diálogo entre os moradores, o Legislativo e as instituições envolvidas.

— Muitas vezes, surgem dúvidas, questionamentos, reclamações, sugestões e até falta de informação sobre como a população deve agir em determinadas situações. Pensando nisso, a Câmara de Vereadores decidiu promover esses encontros. A proposta é justamente ouvir todos os lados, levantar demandas, compartilhar orientações e construir soluções de forma conjunta — explica o político.

Leia Mais Quem são os 21 vereadores que assumem a Câmara de Passo Fundo em 2025

Confira, em três pontos, como funcionarão os encontros:

1. Na prática

A cidade foi dividida em quatro grandes regiões, e a cada semana uma delas sediará um dos encontros. A Brigada Militar e a Polícia Civil farão palestras curtas com dados específicos a respeito de cada localidade, a exemplo de tipos de crimes mais recorrentes e horários de maior incidência.

Serão apresentados também orientações práticas para a população e esclarecimentos sobre o funcionamento dos canais de atendimento. De acordo com Krug, muitos cidadãos desconhecem, por exemplo, que a Brigada Militar disponibiliza outros telefones diretos além do 190, o que pode agilizar o suporte.

— A Polícia Civil também reforçará a importância do registro de ocorrências, ainda que os delitos pareçam pequenos. Todos os dados que servem de norte as autoridades da segurança pública vêm dessas informações. Se não há registro, não há como planejar ações eficazes — ressalta o vereador.

2. Agenda

A participação da comunidade é essencial para que os encontros sejam produtivos e representativos. Confira a programação:

7 de outubro às 19h: CTG Eduardo Muller;

às 19h: CTG Eduardo Muller; 14 de outubro às 19h: Ginásio da UAMPAF;

às 19h: Ginásio da UAMPAF; 21 de outubro às 19h: Associação de Moradores da Vila Berthier;

às 19h: Associação de Moradores da Vila Berthier; 28 de outubro às 19h: Associação Atlética do Corinthians.

3. Impactos reais

A expectativa é de que os encontros atraiam um número expressivo de participantes. Isso porque, além de receber orientações, os moradores poderão apresentar demandas relacionadas à segurança, como iluminação pública deficiente, locais com pouca visibilidade e outros fatores que influenciam diretamente na sensação de segurança.

— Esses encontros são o início de uma aproximação contínua. Esperamos que a comunidade participe, levante dúvidas, dê sugestões e fortaleça esse diálogo. Com isso, levaremos essas demandas diretamente ao Executivo e aos órgãos competentes — salienta Krug.

Caso a iniciativa tenha boa aceitação, a ideia é torná-la permanente, com encontros periódicos, podendo ocorrer de forma semestral ou anual. A expectativa é de que, futuramente, a prática seja ampliada para incluir também outros setores públicos, conforme a necessidade.