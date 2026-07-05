Ypiranga recebe o Paysandu para seguir na briga pelo G-8

Equipe do técnico Gabardo Junior (esq) quer voltar a vencer na competição. Genaro de Moraes Caetano / YFC

O Ypiranga volta a campo neste domingo (5) pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partir das 11h, o Canarinho enfrenta o Paysandu no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no norte do Estado, em partida válida pela 13ª rodada.

A equipe gaúcha, que ocupa a 15ª colocação, com 15 pontos, busca a quinta vitória na competição e tenta transformar o fator local em vantagem. Na rodada anterior, o Ypiranga empatou com o Confiança diante da torcida.

O Paysandu, 5º colocado, com 20 pontos, também chega ao confronto após resultado negativo. A equipe paraense foi derrotada pelo Santa Cruz em seus domínios e tenta recuperação fora de casa.

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A arbitragem será paulista. Fabiano Monteiro dos Santos comanda o confronto, auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa e Robson Ferreira Oliveira. O quarto árbitro será o gaúcho Eduardo Fernandes Bastos.

Os ingressos custam R$ 50 e estão disponíveis pela internet e na bilheteria do estádio.