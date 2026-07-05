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Ypiranga recebe o Paysandu para seguir na briga pelo G-8

Ypiranga recebe a equipe paraense em partida válida pela 13ª rodada da competição

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Felipe Matiasso*

Repórter

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