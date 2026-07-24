Ypiranga busca se aproximar da zona de classificação na Série C

Equipe do técnico Gabardo Júnior busca retomar o caminha da vitória. Genaro de Moraes / Divulgação

O Ypiranga recebe o Barra, de Santa Catarina, neste domingo (26), pela 15ª rodada da Série C do Brasileirão. A equipe comandada por Gabardo Júnior vem de derrota por 2 a 1 para o Maranhão, fora de casa, e busca voltar a vencer na competição diante do torcedor.

A partida no Estádio Colosso da Lagoa está marcada para às 16h. Diante do torcedor, o Canarinho não sabe o que é ser derrotado há mais de dois meses, quando foi goleado pelo Maringá, por 4 a 1.

Neste momento, o Ypiranga é o 12ª colocado na tabela, fora da zona de classificação, com 18 pontos. O Barra, por sua vez, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos.

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Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$50, online ou na secretaria do clube. O trio de arbitragem será do Tocantins. Alisson Sidnei Furtado será o árbitro principal, auxiliado por Fabio Pereira e Samuel Smith Nobrega Silva. O gaúcho Eduardo Fernandes Bastos será o 4º árbitro.