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Ypiranga busca se aproximar da zona de classificação na Série C

Neste momento, o Ypiranga é o 12ª colocado na tabela e está fora da zona de classificação

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Felipe Matiasso*

Repórter

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