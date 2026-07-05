Esportes

Histórias da Copa
Notícia

Sem a tetracampeã na Copa, italiano encontra em Ancelotti um motivo para torcer pelo Brasil

Morador de Passo Fundo, Giuseppe Signorelli vê no treinador italiano um símbolo da ligação entre os dois países durante a Copa do Mundo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Felipe Matiasso*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS