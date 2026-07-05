Sem a tetracampeã na Copa, italiano encontra em Ancelotti um motivo para torcer pelo Brasil

Em seu restaurante, o italiano pendurou a bandeira dos dois países. Felipe Matiasso / Agencia RBS

A Copa do Mundo costuma aproximar países separados por oceanos. Em 2026, a ligação entre Brasil e Itália ganhou um elemento novo: Carlo Ancelotti. Primeiro estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira em um Mundial, o treinador criou uma ponte entre duas das maiores tradições do futebol.

Para o italiano Giuseppe Signorelli, 71 anos, essa conexão tem um significado especial. Morador de Passo Fundo, no norte do Estado, desde 2019, ele acompanha o futebol desde a infância e vê no técnico uma representação de seu país dentro da competição.

Natural da região de Salerno, no sul da Itália, Giuseppe cresceu em meio às histórias e à cultura do futebol. O interesse pelo esporte nasceu em casa, incentivado pelo pai, e atravessou décadas até chegar ao Rio Grande do Sul.

— Foi um grande jogador e depois construiu uma carreira vitoriosa como treinador. Nem sempre recebeu reconhecimento na Itália quando começou sua trajetória nos bancos, mas o tempo mostrou quem ele era — afirma, sobre o técnico do Brasil.

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A presença de Ancelotti no comando da Seleção ocorre em um momento delicado para os italianos. Tetracampeã mundial, a Itália ficou fora da Copa pela terceira edição consecutiva e assiste ao torneio à distância.

Para Giuseppe, a ausência da Azzurra aumenta o significado da participação do treinador italiano no banco brasileiro.

— Eu amo o Brasil e também amo a Itália. Ver um italiano comandando a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo é motivo de orgulho. De certa forma, ele representa um pouco dos dois países — resume.

O morador de Passo Fundo acredita que Brasil e Itália compartilham uma relação construída ao longo de décadas dentro e fora dos gramados. Além da forte imigração italiana em território brasileiro, nomes como Mazzola, Altafini, Dino Sani e tantos outros ajudaram a aproximar as duas escolas do futebol.

Seleções como referências

— O futebol mudou muito em todos os lugares. Mas Brasil e Itália continuam sendo referências. Ancelotti conhece a cultura dos jogadores, respeita o grupo e transmite confiança. Por isso acredito que ele pode fazer a diferença.

Entre os atletas da Seleção, Giuseppe deposita grande expectativa em Vini Jr. Para ele, o atacante tem condições de conduzir o Brasil na busca pelo hexacampeonato.

— Gosto muito do Vinícius. Ele trabalhou vários anos com o Ancelotti no Real Madrid e existe uma confiança entre eles. É um jogador em quem os brasileiros podem acreditar.

Nenhuma experiência ao longo da vida supera a presença na final da Copa do Mundo de 2006, disputada entre Itália e França, em Berlim.

Giuseppe estava nas arquibancadas naquela noite que terminou com o título italiano nos pênaltis e ficou marcada pela expulsão de Zinédine Zidane após a cabeçada em Marco Materazzi.

— Foi muito emocionante. Eu estava com minha esposa e vimos aquele momento histórico da cabeçada do Zidane no Materazzi. Ele era o principal jogador da França. Depois vieram os pênaltis. Cada caminhada até a bola aumentava a tensão. Eu quase não conseguia respirar de tão emocionado que estava.

Hoje, longe da Itália, Giuseppe e a esposa Elizabeth administram um restaurante de culinária italiana inaugurado em Passo Fundo em 2022.

Giuseppe e Elizabete tocam o negócio em Passo Fundo desde 2022. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Entre receitas, histórias e partidas de futebol, ele segue acompanhando o esporte que o acompanha desde a infância.