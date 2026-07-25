São Luiz visita o CSA em jogo decisivo da Série D

Uma vitória simples classifica a equipe de Ijuí. São Luiz / Divulgação

O domingo (26) é de decisão para o São Luiz. A equipe de Ijuí enfrenta o CSA pelo jogo da volta das oitavas de final da Série D do Brasileirão. O jogo, que acontecerá no Estádio Rei Pelé, no Alagoas, está marcado para às 16h. A equipe viajou na manhã desta sexta-feira (24) para Maceió.

Como o primeiro jogo ficou no empate sem gols, uma vitória simples do Rubro garante o São Luiz nas quartas de final da competição. Em caso de novo empate, a decisão vai pros pênaltis.

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Na fase anterior, o São Luiz superou o Velo Clube, de São Paulo, nos pênaltis. Já o CSA goleou o Betim, de Minas Gerais, por 4 a 0.

O trio de arbitragem para a decisão deste domingo será paranaese. Paulo Roberto Alves Junior será auxiliado por Bruno Fernando Aparecido Rohling e Diego Fortunato. Felype Wanderley Tenorio Uruba, do Alagoas, será o quarto árbitro. Quem comanda o VAR é Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro.