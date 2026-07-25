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São Luiz visita o CSA em jogo decisivo da Série D

Jogo de volta das oitavas de final acontece neste domingo (26), no Estádio Rei Pelé

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Felipe Matiasso*

Repórter

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