São Luiz pressiona, mas fica no empate sem gols com o CSA 

Jogo de volta acontece no próximo domingo (26). Rico Marchetti / São Luiz

O São Luiz vai decidir fora de casa a vaga nas quartas de final da Série D. Na tarde deste domingo (19), a equipe de Ijuí empatou em 0 a 0 com o CSA no Estádio 19 de Outubro, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Diante da torcida, a equipe gaúcha teve os melhores momentos da partida, especialmente no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em vantagem no placar. Com o resultado, a definição ficou para o próximo domingo (26), às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Rubro começou melhor. Logo aos três minutos, Thiago André recebeu em velocidade e finalizou cruzado para defesa de Yago Oliveira. Pouco depois, o atacante voltou a aparecer livre na área após lançamento de Marco, mas concluiu para fora.

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A resposta do CSA veio aos 13 minutos. Kayllan arriscou de longa distância e obrigou Gabriel Oliveira a trabalhar. Na sequência, o time alagoano criou sua principal oportunidade da etapa inicial. Após cobrança de escanteio, Fabrício Bigode cabeceou na trave e levou perigo à meta gaúcha.

A melhor chance do jogo surgiu nos acréscimos do primeiro tempo. Thiago André cruzou rasteiro para Nathan concluir na pequena área. Quando o gol parecia certo, Caio Hila e Rayan apareceram sobre a linha para evitar a abertura do placar e manter a igualdade.

No segundo tempo, o ritmo caiu. O CSA passou a apostar em lançamentos. Em uma dessas investidas, Lucas Silva recebeu com liberdade dentro da área, mas desperdiçou a oportunidade.